Назван простой способ лучше передавать эмоции через текстовые сообщения

Как бы вы восприняли сообщение «Купи молоко»? Скорее всего, как нейтральную просьбу. А если бы оно выглядело так: «Купи. Молоко.»? Намного напряженнее, верно? Новое исследование психологов из Университета Бингхэмтона доказало, что такие текстовые особенности, как точка после каждого слова или разделение слов по отдельным сообщениям, могут усиливать эмоциональную окраску текста. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology (FP).

Исследовательница Селия Клин ранее изучала, как точка в конце односоставных сообщений — например, «окей.» или «нет.» — воспринимается как добавление эмоционального оттенка, а не просто завершение предложения. В новой работе Клин и ее коллеги Рэйчел Пуайе и Эндрю Кук изучили две текстовые особенности: точку после каждого слова в одном сообщении и написание каждого слова в отдельном сообщении.

Они попросили студентов оценить, насколько раздраженным или недовольным звучит отправитель сообщения. В обоих случаях такие текстовые приемы воспринимались как способ усилить эмоциональность текста.

По словам Клин, в устной речи мы передаем эмоции интонацией, паузами и жестами, но в текстах этих инструментов нет. Поэтому люди используют нестандартную пунктуацию, разрывы в словах и намеренные ошибки, чтобы компенсировать отсутствие выразительности.

«Читатели понимают, что использование таких текстовых приемов требует усилий, и воспринимают это как намеренный способ передать эмоции. Таким образом, текстовые особенности становятся аналогом мимики и интонации в живом общении,» — пояснила Клин.

Ученые отмечают, что их исследование пока охватывает только негативные эмоции и ограничено неформальными чатами. В будущем они планируют изучить, как подобные текстовые элементы воспринимаются в разных контекстах — например, в деловой переписке между начальником и сотрудником.

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