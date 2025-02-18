Ученые рассказали, как проживание на большой высоте меняет мозг

Ученые обнаружили, что жизнь на большой высоте оказывает значительное влияние на работу мозга, замедляя процесс распознавания лиц и изменяя восприятие эмоций. Исследователи сравнили молодых людей, которые постоянно проживают в горных районах, с теми, кто живет на более низких высотах. Результаты показали, что жители гор дольше реагируют на выражения лиц, а их мозговая активность в этот момент отличается от активности людей, живущих ближе к уровню моря. Работа опубликована в журнале Neuroscience.

Ранее уже было известно, что жизнь в горах связана с повышенным риском депрессии и тревожных расстройств. В высокогорных регионах, таких как Тибет и Гималаи, уровень депрессии значительно выше, чем в низинах. Переезд в такие места может привести к усилению тревоги, депрессии и даже к суицидальным мыслям.

В новом эксперименте ученые сравнили две группы студентов: одни жили в Тибете на высоте 3658 метров, другие — в Пекине на высоте 52 метра над уровнем моря. Все участники выполняли тест, в котором им показывали лица с разными выражениями эмоций — счастливыми, злыми и нейтральными. Их задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее определить пол человека на снимке, пока ученые с помощью электроэнцефалографии фиксировали активность их мозга.

Результаты показали, что студенты, проживающие на большой высоте, дольше реагировали на изображения лиц, хотя при этом сохраняли точность в ответах. Их мозговая активность при распознавании лиц отличалась от активности их сверстников на равнине: ранние сигналы, связанные с вниманием к лицам, были ослаблены, а характерная для большинства людей правополушарная доминантность в обработке лиц исчезала. Кроме того, у студентов, живущих в горах, мозг слабее реагировал на радостные лица, что может объяснять повышенный риск депрессии: если человек хуже воспринимает позитивные эмоции окружающих, это может формировать более мрачную картину мира.

Ученые предполагают, что нехватка кислорода влияет на работу мозга, замедляя реакции и изменяя механизмы обработки эмоций. Однако они подчеркивают, что пока не могут с уверенностью связать эти изменения с развитием депрессии, так как исследование было проведено только в одном временном срезе. В будущем они планируют наблюдать за людьми, переезжающими в горные регионы, чтобы понять, как именно изменяется их эмоциональное восприятие со временем.

Ранее cтало известно, как раннее желание завести детей влияет на уровень счастья в будущем.