Российские ученые нашли гены, комбинация которых говорит о высоком риске развития миомы матки

Генетики Белгородского госуниверситета обнаружили новые комбинации генов, отвечающие за наследственную предрасположенность к развитию у женщин доброкачественной опухоли матки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Миома матки – это самый распространенный вид доброкачественной опухоли, она встречается у 30-35% женщин репродуктивного возраста, а у пациенток 45-47 лет диагноз регистрируется у 60%. У большей части женщин эта патология приводит к значительному ухудшению качества жизни: аномальным кровотечениям с последующим развитием анемии, болевым ощущениям, бесплодию и невынашиванию беременности, нарушению функции смежных органов. В России, по различным данным, с миомой матки связано до 50-70% случаев гистерэктомии или ампутации матки.

На основе данных обследования 1542 женщин генетикам удалось выявить «опасные» комбинации генов, наличие которых у клинически здоровой женщины будет сигналом о высоком риске развития миомы матки.

Согласно полученным данным, у женщин с нормальным весом о высоком риске развития болезни свидетельствует наличие комбинации генотипов rs440837-AG гена ZBTB10, rs3779195-TA гена BAIAP2L1, rs780093-CT гена GCKR, rs17496332- AA гена PRMT6. А при выявлении сочетания генотипов rs8023580- ТC гена NR2F2, rs7910927-GT гена JMJD1C, rs3779195-ТA гена BAIAP2L1 ученые прогнозируют высокий риск развития миомы матки у пациенток с избыточной массой тела или ожирением.

«Эти гены являются генетическими детерминантами уровня глобулина, транспортирующего половые гормоны, и вовлечены за счет этого в регуляцию «профиля» половых гормонов (тестостерон, эстрогены) в организме женщины, что имеет важное значение для развития миомы матки. Применение предложенных нами способов прогнозирования позволит задолго до появления первых симптомов формировать среди женского населения группы риска и проводить в этих группах профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития миомы матки, а также учитывать эти данные при планировании беременности и терапии других заболеваний», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, профессор Михаил Чурносов.

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