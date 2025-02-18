В России создали врастающее в череп крепление электродов

Ученые Университета МИСИС создали биосовместимые крышечки для долговременного закрепления электродов на черепе млекопитающих. Эта разработка расширит возможности ученых и нейрохирургов, а также устройство может быть применено для эффективного лечения эпилепсии, неврологических расстройств и для подавления фантомных болей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Перспективным направлением в лечении повреждений головного мозга является электростимуляция нервной ткани через имплантированные электроды. Эта методика исследуется на приматах, но у ученых возникла необходимость в создании механизма, который бы защищал введенный электрод и позволял успешно провести обследование.

С этой целью ученые НИТУ МИСИС создали интегрируемое в кости черепа крепление, благодаря которому электрод герметично прилегает к черепу млекопитающего и не мешает нормальному функционированию. Оно защищает выступающие элементы от повреждений и воспалений, минимизирует формирование фиброзной ткани и снижает риск отторжения.

Механизм полностью повторяет форму поверхности черепной коробки в месте прилегания, благодаря чему увеличивается площадь контакта, а вместе с ней – стабильность устройства. Биоактивная керамика в составе стимулирует формирование новой костной ткани и «срастание» крепления с костями черепа в месте прилегания, минимизирует риск формирования фиброзной ткани. Вживленный материал становится частью естественной структуры организма.

«Корпус выполнен из биосовместимого полимера с высокой ударной вязкостью, что позволяет снять основную нагрузку при установке и эксплуатации. Подложка устройства стимулирует врастание костной ткани и сосудов вглубь имплантируемой конструкции. Это снижает риск повреждения электродов. После успешного завершения исследований, накопленный опыт может быть применим для более эффективного лечения людей», – объяснил «Газете.Ru» инженер научного проекта лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Сергей Жирнов.

В настоящее время совместно с Центром мозга и нейротехнологий ФМБА России проводится тестирование следующего поколения устройства для закрепления, которое обеспечит долгосрочную установку электродов через мягкие ткани.

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