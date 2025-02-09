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Ученые назвали причины рекордного озеленения Земли к началу 2020-х годов

RSE: изменение климата и парниковые выбросы позволили процветать мировым лесам
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Alexey Kamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Дьюка и других институтов выяснили причины рекордного озеленения Земли в 2020 году за последние два десятилетия. Они обнаружили, причиной увеличения растительного покрова на планете стало потепление климата, рост выбросов углекислого газа и другие факторы. Исследование опубликовано в научном журнале Remote Sensing of Environment (RSE).

Как показал анализ спутниковых данных с 2001 по 2020 год, особенно заметный рост растительности наблюдался в северных и умеренных лесах, где повышение средних температур продлило вегетационный период.

В тропиках увеличение зелени было связано с высокими осадками в 2019–2020 годах, вызванными климатическими явлениями, такими как Ла-Нинья. Также важную роль сыграли усилия по восстановлению лесов, такие как масштабные лесопосадки в Китае и Индии.

Однако ученые предупреждают, что достижения могут быть обратимыми.

«Климатические экстремальные явления, нехватка воды и лесные пожары могут замедлить или даже обратить вспять эти положительные изменения», — подчеркнул соавтор исследования Вэньхун Ли.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения 68% редких лесов в мире из-за меняющегося климата.

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