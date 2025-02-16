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Нобелевский лауреат рассказал об опасности вирусов из тающих льдов

Ученый Чунг: люди не готовы к встрече с вирусами из тающих льдов
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Павел Львов/РИА «Новости»

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил в интервью РИА Новости, что человечество не готово к вирусам, которые могут высвобождаться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты.

В качестве примера он указал на споры сибирской язвы, которые могут сохраняться в вечной мерзлоте.

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы», — отметил Чунг.

Он добавил, что подобные неизвестные вирусы могут сохраняться в вечной мерзлоте в Гренландии, в северной части Канады и России, и высвобождаться по мере таяния льда, и человечество не готово к встрече с ними.

До этого американские ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок для развития организмов.

Необычный вирус нашли в ходе более масштабной работы по выявлению новых вирусов, обитающих в океане. Его обнаружили в пробах воды примерно в 100 километрах от гавайского острова Оаху. Оказалось, что FloV-SA2 заражает вид фитопланктона под названием Florenciella.

Ранее исследователи обнаружили гигантские вирусы, спасающие льды от таяния.

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