Россия вернула пятерых ведущих ученых-физиков, уехавших в 1990-е годы

Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ученых, которые ведут разработки в сфере координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил в интервью гендиректор института Сергей Донченко.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы», — заявил он.

По словам Донченко, возвращение специалистов произошло в 2023 году и поспособствовало развитию страны в научной сфере на международной арене. Гендиректор объяснил, что вернувшиеся эксперты видели, что РФ уделяет большое внимание той сфере разработок, в которой они были заинтересованы.

Он подчеркнул, что на возвращение ученых также повлияло то, что они «соскучились по березкам» и не могли представить свою жизнь «вне средней полосы России».

В ходе этого же интервью Донченко сообщил, что доля российского эталона времени и частоты в формировании мирового времени превысила американскую на 1-2%. По его словам, успех был достигнут благодаря модернизации российской базы и разработке новых оптических и водородных часов.

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