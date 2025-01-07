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Китайские ученые создали атомные часы, способные изменить характер будущих войн

SCMP: Китай создал атомные часы, способные повлиять на мировые войны
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Andrew Brookes/National Physical Laboratory/Science Photo Library

Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут изменить характер будущих войн. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 высотой 1,5 метра и размером примерно с небольшой холодильник можно погрузить на военный грузовик, и после длительной транспортировки по ухабистым дорогам и в других суровых условиях они все равно смогут показывать время с погрешностью менее чем в одну пятую квадриллионной секунды. Они также могут работать автономно в течение длительного времени без нужды в профессиональном обслуживании.

SCMP подчеркивает, что ранее это считалось невозможным, поскольку такой точности могут достичь только атомные часы, которые имеют большие размеры и должны размещаться в охраняемой лаборатории, защищенной от любых внешних воздействий.

Высокоточная система хронометража позволяет радарам работать синхронно, обнаруживая и отслеживая самолеты-невидимки. Подобные часы также способствуют улучшению качества сигналов для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упрощают передачу больших объемов данных.

NIM-TF3, считают в SCMP, могут дать армии Китая значительное преимущество над американской армией в области РЭБ, оружия направленной энергии и беспилотных технологий.

Ранее Китай разработал систему связи 5G для управления военными роботами.

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