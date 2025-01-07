Китайские ученые создали атомные часы, способные изменить характер будущих войн

Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут изменить характер будущих войн. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 высотой 1,5 метра и размером примерно с небольшой холодильник можно погрузить на военный грузовик, и после длительной транспортировки по ухабистым дорогам и в других суровых условиях они все равно смогут показывать время с погрешностью менее чем в одну пятую квадриллионной секунды. Они также могут работать автономно в течение длительного времени без нужды в профессиональном обслуживании.

SCMP подчеркивает, что ранее это считалось невозможным, поскольку такой точности могут достичь только атомные часы, которые имеют большие размеры и должны размещаться в охраняемой лаборатории, защищенной от любых внешних воздействий.

Высокоточная система хронометража позволяет радарам работать синхронно, обнаруживая и отслеживая самолеты-невидимки. Подобные часы также способствуют улучшению качества сигналов для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упрощают передачу больших объемов данных.

NIM-TF3, считают в SCMP, могут дать армии Китая значительное преимущество над американской армией в области РЭБ, оружия направленной энергии и беспилотных технологий.

Ранее Китай разработал систему связи 5G для управления военными роботами.