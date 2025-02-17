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Россия обогнала США в формировании мирового времени

Глава ВНИИФТРИ Донченко: РФ обогнала США на 1-2% в формировании мирового времени
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Depositphotos

Доля российского эталона времени и частоты в формировании мирового времени превысила американскую на 1-2%. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко в интервью РИА Новости.

В 2023 году Россия внесла значительный вклад в международную шкалу времени, составивший 23%. NTP-сервера ВНИИФТРИ обработали более 100 миллиардов запросов на синхронизацию времени.

По словам Донченко, в советское время доля России в мировом эталоне составляла около 12%, что было в три раза меньше, чем у США. Успех достигнут благодаря модернизации российской базы и разработке новых оптических и водородных часов.

Он также отметил, что в рамках госпрограммы «Квантовые сенсоры и метрология» планируется разработка мобильных оптических часов и ядерных часов с высокой точностью.

До этого Донченко заявил, что Россия к 2030–2032 годам может создать ядерные часы с точностью до 20–21 знака после запятой, которые откроют новые возможности для изучения темной материи и Вселенной.

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