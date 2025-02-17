В России могут появиться ядерные часы, меняющие понимание Вселенной

Глава ВНИИФТРИ Донченко: в России к 2032 году могут появиться ядерные часы

Россия к 2030–2032 годам может создать ядерные часы с точностью до 20–21 знака после запятой, которые откроют новые возможности для изучения темной материи и Вселенной. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор Всероссийского НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Сейчас ученые разрабатывают прототип и выбирают направления для реализации проекта. По словам Донченко, за основу взят переход, обнаруженный немецкими исследователями из PTB (Федеральный физико-технический институт). Для создания часов потребуются уникальные технологии, включая лазеры особого диапазона и сверхчистые материалы, которые уже удалось получить в России.

«Если быть оптимистом, экспериментальный образец появится к 2030–2032 годам. Такая точность позволит выйти на принципиально новый уровень исследований — от подтверждения темной материи до пересмотра понимания Вселенной», — подчеркнул Донченко.

7 января газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут изменить характер будущих войн.

Ранее ученые раскрыли новые источники «молекулы, создавшей Вселенную».