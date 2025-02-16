Ученые раскрыли тайну эволюции мозга животных и птиц

Международная группа ученых из Испании, Швеции, Германии и других стран обнаружили, что птицы, млекопитающие и рептилии независимо друг от друга развили сложные нейронные цепи, несмотря на общее эволюционное происхождение. Это открытие бросает вызов идее, что схожие функции мозга у этих групп животных развивались по единому пути. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда выяснила, что нейроны, отвечающие за сенсорную обработку у птиц и млекопитающих, формируются в разных местах и в разное время эмбрионального развития.

Используя методы пространственной транскриптомики и математического моделирования, специалисты установили, что эти нейроны используют разные генетические инструменты для установления своей идентичности. Это указывает на конвергентную эволюцию — независимое развитие схожих функций через различные эволюционные пути.

Другая группа исследователей представила детальный атлас типов клеток мозга птиц и сравнение с млекопитающими и рептилиями. Оказалось, что большинство возбуждающих нейронов у птиц эволюционировали уникальным образом, в то время как тормозные нейроны сохранились с древних времен. Лишь несколько типов нейронов, таких как в гиппокампе, оказались схожими у разных видов.

Результаты подчеркивают гибкость эволюционных процессов и важность изучения развития мозга.

Ранее ученые открыли новый тип нейронов памяти и распознавания образов.