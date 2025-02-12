Открыт новый тип нейронов, отвечающих за память и распознавание объектов

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии открыли новый тип нейронов, названный «овоидными клетками». Они играют ключевую роль в формировании памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Овоидные, или яйцевидные клетки? — это высокоспециализированные нейроны, получившие свое название из-за овальной формы (ovum — «яйцо» в переводе с латыни). Они находятся в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение. Эти клетки активируются, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, и помогают сохранить эту информацию в памяти, позволяя узнавать объекты даже спустя месяцы или годы.

Овоидные клетки обнаружили во время анализа образцов мозга мышей. Ученые заметили, что эти нейроны имеют уникальную генетическую экспрессию и отличаются от других клеток гиппокампа.

Чтобы изучить их функцию, исследователи модифицировали клетки так, чтобы они светились при активности. С помощью миниатюрного микроскопа они наблюдали, как клетки реагируют, когда мыши взаимодействуют с новыми объектами. Оказалось, что овоидные клетки активируются только при первом контакте с чем-то незнакомым, а затем «запоминают» объект, переставая реагировать на него.

Открытие овоидных клеток меняет представление о том, как работает память. Раньше считалось, что гиппокамп содержит только один тип нейронов, отвечающих за все аспекты памяти. Теперь стало ясно, что существуют специализированные клетки, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию.

Это открытие имеет огромное значение для медицины. Ученые предполагают, что дисфункция овоидных клеток может быть связана с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и эпилепсия.

Ранее исследователи нашли механизм, запустивший эволюцию человеческого мозга.