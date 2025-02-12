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Сотни тысяч россиян написали всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

Первый диктант «Наука во имя Победы» написали 320 тысяч человек
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

320 тыс. участников приняли участие в первом всероссийском научном диктанте «Наука во имя Победы». Активнее всех по количеству участников оказались Башкирия, Дагестан, Ставропольский край, Саратовская, Белгородская, Костромская, Кемеровская, Запорожская области, Чувашия и ЛНР, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе движения.

«Наука во имя Победы» приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он должен привлечь внимание к 80-летию Победы, показать вклад советских ученых в нее. Тест создали историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Мы очень рады, что первый всероссийский научный диктант получил такой отклик», — заявил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

В первый день диктанта, 8 февраля (День российской науки), более 229 тыс. человек, в том числе учащиеся школ, колледжей и вузов, проверили свои знания. Сейчас пройти диктант может любой желающий на сайте диктант.наука.рф. Диктант цифровой и будет доступен в течение года.

Ранее Путину рассказали о ранее неизвестных фактах про Вторую мировую войну.

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