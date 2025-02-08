Школьники и студенты показали себя в первом диктанте «Наука во имя победы»

Первый научный диктант «Наука во имя победы» написали подростки из 72 регионов

Более 229 тысяч старшеклассников и студентов проверили знания на базе местных школ, колледжей и высших учебных заведений. В Москве диктант состоялся в Доме ученых Курчатовского института и в Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба науки.рф «Газете.Ru».

Пройти диктант с 8 февраля может любой: это тест из 25 вопросов об открытиях и достижениях советских ученых, которые помогли добиться победы в Великой Отечественной войне. Тест, размещенный на сайте диктант.наука.рф, разрабатывали историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

«Школьники и студенты 72 регионов уже присоединились к диктанту», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский.

Вопросы читали ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, профессор СПБГУ Ирина Тимофеева, ветеран ВОВ Нина Данилкович и другие ведущие российские ученые и деятели науки. Помимо них, к диктанту присоединились зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Заслуженные артисты РФ Александр Скляр и Александр Олешко также выступили в роли чтецов.

Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя победы» приурочен к Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на то, чтобы привлечь внимание к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, показать значение науки и ученых в Победе и роль Великой Отечественной войны в научно-технологическом прорыве науки в СССР.

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