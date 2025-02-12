500-летние трансильванские дневники раскрыли тайны древних природных катастроф

Международная команда ученых выяснила, что климатические изменения XVI века оказали колоссальное влияние на жизнь людей в Трансильвании. Дневники, монастырские записи и хроники того времени рассказали о резких погодных колебаниях, которые привели к засухам, наводнениям, голоду и эпидемиям. Работа опубликована в журнале Frontiers in Climate.

В первой половине века регион переживал периоды сильной жары и засухи. Например, лето 1540 года описывается в дневниках как время, когда «родники пересохли, реки превратились в ручейки, скот погибал в полях, а люди устраивали крестные ходы, моля о дожде».

Однако во второй половине XVI века в Трансильвании начались обильные осадки и наводнения, особенно в 1590-х годах. Это может свидетельствовать о том, что влияние Малого ледникового периода (периода глобального похолодания в XIV–XIX веках) в этом регионе проявилось позже, чем в Западной Европе, где похолодание началось еще в середине столетия. Экстремальные погодные явления привели к череде катастроф: в течение 30 лет население страдало от чумы, 23 года были охвачены голодом, а в течение девяти лет в регионе фиксировались нашествия саранчи.

Несмотря на трагические последствия, климатические катастрофы могли привести к изменению структуры поселений и технологическим инновациям. Города могли перестраивать инфраструктуру, защищаясь от наводнений, или перемещаться в более благоприятные районы. Также могла улучшиться система орошения и хранения продовольствия.

Исследователи отмечают, что дневники и хроники дают ценную информацию о восприятии климатических изменений людьми, их адаптации к ним и последствиях экстремальных погодных явлений для общества. Несмотря на фрагментарность и субъективность таких источников, они дополняют данные «природных архивов», таких как ледники и осадочные породы.

«Изучение исторических климатических записей столь же важно, как и анализ природных данных», — отметил один из авторов исследования, Тюдор Качиора. — «Они показывают нам уникальный человеческий взгляд на климатические события прошлого».

По мнению ученых, эти выводы особенно актуальны сегодня, когда изучение климатической истории помогает предсказать социально-экономические последствия современных изменений климата и разработать стратегии его устойчивости.

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