Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

500-летние трансильванские дневники раскрыли тайны древних природных катастроф

Frontiers: расшифрованы 500-летние трансильванские дневники
close
Gaceu et al., 2024

Международная команда ученых выяснила, что климатические изменения XVI века оказали колоссальное влияние на жизнь людей в Трансильвании. Дневники, монастырские записи и хроники того времени рассказали о резких погодных колебаниях, которые привели к засухам, наводнениям, голоду и эпидемиям. Работа опубликована в журнале Frontiers in Climate.

В первой половине века регион переживал периоды сильной жары и засухи. Например, лето 1540 года описывается в дневниках как время, когда «родники пересохли, реки превратились в ручейки, скот погибал в полях, а люди устраивали крестные ходы, моля о дожде».

Однако во второй половине XVI века в Трансильвании начались обильные осадки и наводнения, особенно в 1590-х годах. Это может свидетельствовать о том, что влияние Малого ледникового периода (периода глобального похолодания в XIV–XIX веках) в этом регионе проявилось позже, чем в Западной Европе, где похолодание началось еще в середине столетия. Экстремальные погодные явления привели к череде катастроф: в течение 30 лет население страдало от чумы, 23 года были охвачены голодом, а в течение девяти лет в регионе фиксировались нашествия саранчи.

Несмотря на трагические последствия, климатические катастрофы могли привести к изменению структуры поселений и технологическим инновациям. Города могли перестраивать инфраструктуру, защищаясь от наводнений, или перемещаться в более благоприятные районы. Также могла улучшиться система орошения и хранения продовольствия.

Исследователи отмечают, что дневники и хроники дают ценную информацию о восприятии климатических изменений людьми, их адаптации к ним и последствиях экстремальных погодных явлений для общества. Несмотря на фрагментарность и субъективность таких источников, они дополняют данные «природных архивов», таких как ледники и осадочные породы.

«Изучение исторических климатических записей столь же важно, как и анализ природных данных», — отметил один из авторов исследования, Тюдор Качиора. — «Они показывают нам уникальный человеческий взгляд на климатические события прошлого».

По мнению ученых, эти выводы особенно актуальны сегодня, когда изучение климатической истории помогает предсказать социально-экономические последствия современных изменений климата и разработать стратегии его устойчивости.

Ранее были расшифрованы древние свитки, сгоревшие при извержении вулкана Везувий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами