Расшифрованы древние свитки, сгоревшие при извержении вулкана Везувий

Международной команде ученых из Университета Кентукки удалось заглянуть внутрь древних свитков, превратившихся в уголь в результате извержения Везувия в 79 году н.э. Используя искусственный интеллект (ИИ) и мощное рентгеновское сканирование, исследователи получили первое изображение внутренней части одного из папирусов из собрания Оксфордского университета. Об этом сообщает портал Associated Press (AP).

Свитки были найдены еще в XVIII веке в руинах роскошной виллы в Геркулануме — римском городе, уничтоженном наряду с Помпеями. Однако их хрупкость не позволяла развернуть их физически, и более 250 лет ученые искали способы прочитать эти древние тексты.

Прорыв стал возможен благодаря инициативе Vesuvius Challenge, спонсируемой ведущими технологическими предпринимателями. В 2023 году исследователи начали использовать машинное обучение, компьютерное зрение и 3D-геометрию для анализа свитков. Команда ученых под руководством Брента Силза, одного из основателей проекта, объявила, что удалось восстановить больше текста, чем когда-либо ранее.

Для исследования использовался синхротрон — мощный ускоритель частиц, генерирующий рентгеновские лучи высокой интенсивности. Полученные изображения затем обрабатывались с помощью ИИ, который искал следы чернил и создавал трехмерное изображение свитка, позволяя «развернуть» его виртуально.

Пока что удалось разобрать лишь несколько слов, одно из которых переводится с древнегреческого как «отвращение». Однако ученые уверены, что улучшение технологий позволит расшифровать гораздо больше текста.

«Мы только в начале длинного пути», — отметил Питер Тот, куратор греческих коллекций Оксфорда.

Исследователи надеются, что в будущем подобные исследования можно будет проводить на месте, не перевозя хрупкие артефакты. Ведь в Неаполе хранится еще около тысячи таких свитков, и каждый из них может изменить наше понимание античной философии и науки.

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