Врач подтвердил риск передачи инфекций через кальян

Представление об относительной якобы безвредности кальяна, которая сформировалась в обществе, не имеет ничего общего с реальностью. Так, он представляет опасность не только для сердца и легких, но и может быть источником различных инфекций, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт, врач Алексей Решетун.

Ранее в Госдуме призвали ввести полный запрет на кальяны из-за рисков, которые они несут для здоровья россиян. Так, там высказали опасение, что через него можно подхватить стафилококки, синегнойную палочку и другие патогены, вызывающие инфекции.

«Кальян курят, как правило, несколько людей сразу. Меняют ли насадку после каждого человека? Вряд ли. Здесь может передаваться все что угодно: от стафилококка до герпеса. Домашний кальян тоже не стерилен», – объяснил врач.

Кроме того, по словам доктора, при курении кальяна выделяется огромное количество вредных и даже опасных для организма веществ.

«Это различные химические вещества, которые используются для увлажнения и ароматизации кальянного табака. Все эти вещества, форсированно попадая в организм, оказывают очень вредное воздействие. Так же, как и в случае курения обычных сигарет, весь этот дым проходит через легкие, но всасывается в кровь, и с кровью разносится по всему организму и оказывает общее универсальное воздействие на организм. В этом плане курение кальяна нисколько не отличается от курения обычных сигарет. Вред проявляется в том, что курение кальяна, как правило, занимает длительное время. Это несколько десятков минут. Воздействие, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, продолжается во времени гораздо дольше, чем при курении обычных сигарет», – отметил доктор.

По его словам, нельзя сравнивать, что менее вредно для здоровья, обычная сигарета или кальян, потому что это по сути одно и то же.

«Разница заключается в том, что, несмотря на то, что кальянный дым проходит через определенные фильтры, в том числе различные жидкости, которые придают вкус, не очищается на 100%, максимум на 50% происходит очищение. Все вредные вещества сохраняются в этом дыме, никуда они не деваются. Единственным «положительным», скажем так, в кавычках, моментом является то, что нет частиц несгоревшего или недогоревшего табака, той же самой папиросной бумаги, которую вдыхает в себя человек, курящий обычную сигарету. Надо понимать, что за один сеанс курения кальяна длительностью 30–40 минут человек впихивает в себя концентрацию никотина, свойственную выкуриванию примерно 40 сигарет. Можете себе представить, насколько это вредно для организма», – заключил Решетун.

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