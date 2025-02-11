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Назван случай, при котором стельки и упражнения действительно устраняют «косточку» на стопе

Врач Симкин: «косточку» на ноге можно убрать упражнениями только в одном случае

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pemastockpic/Shutterstock/FOTODOM

Вальгусная деформация стопы – это ортопедическое заболевание, при котором таранная кость, отвечающая за поддержку голени, начинает заваливаться внутрь. Проблема часто осложняется деформацией большого пальца, когда он отклоняется в сторону других пальцев, а у его основания со временем образуется «косточка». Убрать ее упражнениями и специальными стельками можно только в одном случае, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Методы и шансы на успех в устранении деформации зависят от ее природы. Классическое ортопедическое лечение включает ношение специальных стелек, массажи, разнообразные упражнения от плоскостопия. Такие меры эффективны, если проблема носит первичный характер, когда причины в том, что связки стопы просто не справляются с нагрузкой. Например, пациентам с избыточной массой тела ортопедические стельки обеспечивают сохранение высоты свода и равномерное распределение нагрузки. Лечебная гимнастика хорошо работает в тех случаях, когда деформация связана со слабостью мышечно-связочного аппарата», – объяснил врач.

Вместе с тем есть ситуации, когда профилактика вообще не дает никакого результата. Прежде всего, если проблема носит вторичный характер, а таких случаев, по словам доктора, большинство.

«У этих пациентов деформация стопы развивается в результате других нарушений в теле. Причиной может быть родовая травма шеи или основания черепа. Еще один вариант – перенесенные операции, инфекционные заболевания, болезни органов брюшной полости, включая гастрит, язвенную болезнь, хронические колиты. Все эти факторы провоцируют натяжение фасциальной соединительной ткани. Это приводит к нарушению осанки и неправильному распределению нагрузки на стопы», – рассказал врач.
По его словам, вальгусную деформацию вторичной природы бессмысленно исправлять стандартными мерами профилактики.

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