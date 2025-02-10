В Госдуме призвали ввести полный запрет на кальяны

В России следует ввести полный запрет на кальяны. Об этом в интервью Дума ТВ заявил член комитета Государственной думы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

«Возьмите кальян в любом, даже в самом крутом дорогом заведении Москвы. Возьмите мазок, отдайте его на экспертизу, там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру. Конечно, после этого кальяны моментально запретить обязаны будут», — сказал Хамзаев.

Он обратил внимание, что кальяны являются «ингаляторами массового потребления», поскольку за один день устройством могут воспользоваться 10-15 человек.

В конце января Совет Федерации одобрил закон, повышающий до 2 млн руб. штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов.

Документ вносит изменения в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он устанавливает штраф за продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тыс. руб. для граждан, от 500 до 700 тыс. руб. — для должностных лиц и от 1,5 до 2 млн руб. — для юрлиц.

Ранее россияне высказались против запрета вейпов.