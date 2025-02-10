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Правительство продлило срок программы «Космическая деятельность России»

Кабмин продлил срок реализации программы «Космическая деятельность» до 2036 года
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Сергей Корсаков/Роскосмос

Правительство РФ продлило срок реализации госпрограммы «Космическая деятельность России» до 2036 года. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства.

Целью программы является обеспечение доступа и присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы.

Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации разрабатываемого по поручению президента нового нацпроекта по развитию космической деятельности страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В данный момент завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в этот нацпроект, подчеркнули в правительстве.

На прошлой неделе президент Владимир Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место займет Дмитрий Баканов, который занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс страны.

Замена главы корпорации может быть связана с проблемами в строительстве Национального космического центра, но в Кремле утверждают, что никаких претензий к работе Борисова нет.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР активизируют сотрудничество по обеспечению безопасности в космосе.

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