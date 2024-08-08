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РФ и КНР активизируют сотрудничество по обеспечению безопасности в космосе

МИД РФ сообщил об активизации сотрудничества с КНР по безопасности в космосе

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Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

Россия и Китай обсудили активизацию сотрудничества по обеспечению безопасности деятельности в космосе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в четверг, 8 августа в Москве состоялись российско-китайские консультации «по мирнокосмической тематике».

«Осуществлен обмен мнениями по широкому кругу вопросов использования и исследования космического пространства в мирных целях», — отметили в сообщении, уточнив, что речь шла о международно-правовом регулировании и обеспечении долгосрочной совместной деятельности.

Стороны договорились об усилении координации в данной сфере. Особое внимание на консультациях уделили повестке дня Комитета ООН по космосу.

В начале июля стало известно, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Аппарат используют для передачи географических данных, при переписи земельных ресурсов и для проведения исследований.

Ранее Великобритания заявила, что построит в Уэльсе радиолокационную станцию (РЛС) для наблюдения за действиями России и Китая в космосе.

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