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В отдаленных районах Антарктиды нашли микропластик

Daily Mail: исследователи нашли микропластик в отдаленных районах Антарктиды
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Пресс-служба Альфа-Банка

Вблизи некоторых полевых лагерей в Антарктиде в снегу обнаружили микропластик. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей из Британской антарктической службы.

«Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах», — отметила доктор Кирсти Джонс-Уильямс.

По мнению эколога-океаниста Клары Манно, причиной этого могут быть веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него, а также верхняя одежда.

Анализ выявил наличие микропластика в концентрациях от 73 до 3099 частиц на литр снега. Подавляющее большинство (95%) частиц были меньше 50 микрометров — размера большинства человеческих клеток.

В декабре прошлого года сообщалось, что из чайных пакетиков на полимерной основе высвобождаются миллионы частиц пластика. Ученые из Университета Алабамы выяснили, что эти частицы могут проникать в клетки кишечника человека и даже в их ядра. Накопление микропластика в организме потенциально приводит к повреждениям репродуктивной и эндокринной систем, ожирению, воспалениям, снижению иммунитета и задержкам в развитии у детей.

Ранее накопление микропластика в головном мозге поразило и встревожило ученых.

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