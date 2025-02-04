Накопление микропластика в головном мозге поразило и встревожило ученых

NatMed: в мозге нашли в 30 раз больше микропластика, чем в печени и почках

Американские ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что микропластик накапливается в человеческом мозге в больших количествах. Концентрация полимерных частиц в мозговых тканях оказалась значительно выше, чем в других органах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Команда изучила образцы тканей 52 человек, полученных с 2016 по 2024 год. Каждая проба содержала частицы микропластика, однако его содержание в мозге оказалось в 30 больше уровня, найденного в печени и почках. Это удивило специалистов, поскольку головной мозг защищен гематоэнцефалическим барьером от вредных веществ.

Сравнение с более ранними образцами тканей, собранными с 1997 по 2013 год, выявило четкую тенденцию: концентрация микропластика в организме человека увеличивается с течением времени.

Ученые связывают это с экспоненциальным ростом загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. С 1950 по 2019 год было произведено около 9 млрд тонн пластика, который распадается на микро- и наночастицы, загрязняя почву, воду и воздух.

Особую тревогу вызывает связь между микропластиком и деменцией. В образцах мозга людей с диагнозом деменция концентрация пластика была выше, чем у тех, кто не страдал этим заболеванием.

Однако исследователи пока не могут точно сказать, способствует ли накопление пластика развитию деменции или это следствие уже имеющихся нарушений, таких как атрофия мозговой ткани и повреждение гематоэнцефалического барьера.

Специалисты призывали к более тщательным исследованиям воздействия микропластика на организм человека и к разработке стратегий по снижению его использования. Пока же каждый из нас продолжает ежедневно поглощать крошечные частицы пластика, которые накапливаются в органах, включая мозг.

Ранее ученые нашли связь между микропластиком, раком и поражением многих органов.