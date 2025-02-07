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Шансы столкновения астероида с Землей в следующем десятилетии увеличились до 2,3%

Guardian: вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году возросла
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Depositphotos

Астрономы Центра исследований околоземных объектов NASA значительно увеличили шансы на прямое столкновение астероида 2024 YR с Землей. Об этом сообщает The Guardian.

По данным расчетов специалистов, шанс столкновения космического объекта с Землей, которое может произойти в 2032 году, увеличился до 2,3%.

По словам профессора планетарной астрономии Эдинбургского университета Колина Снодграсса, скорее всего, пролет астероида «пройдет безвредно».

3 февраля сообщалось, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

2024 YR4 впервые обнаружили 27 декабря 2024 года в обсерватории El Sauce в Чили. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Уже к Новому году он был отмечен NASA как объект, требующий особого внимания.

Ранее ракета SpaceX вывела на орбиту группу спутников Starlink.

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