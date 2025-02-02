Ракета SpaceX вывела на орбиту группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом компания-разработчик SpaceX сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты производился со стартовой площадки Ванденберг в Калифорнии. Многоразовая ступень ракеты-носителя вернулась на морскую платформу в Тихом океане.

В рамках проекта Starlink уже выведено более 7 тыс. мини-спутников, из которых около 6,4 тысячи находятся в исправном состоянии на орбите.

24 января сообщалось, что SpaceX начинает тестировать интернет-подключение Starlink к телефонам. До этого сеть работала исключительно через специальные терминалы.

Позже Bloomberg сообщил, что обновление iOS 18.3 добавило поддержку спутников Starlink в iPhone. Теперь пользователи могут отправлять текстовые сообщения в США в зонах, где нет сотовой связи.

Ранее Bloomberg рассказал о доле Керимова в SpaceX.