Путин заинтересовался защитой млекопитающих от радиации в случае полета на Марс

Президент России Владимир Путин спросил, позволят ли новые средства защиты от радиации долететь до Марса млекопитающим, например корове, зайцу или кошке. Вопрос он задал на церемонии награждения молодых исследователей, сообщает ТАСС.

Путин адресовал вопрос Наталье Черкашиной, получившей премию президента РФ за разработку материалов и технологии защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

«Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, кошкам, собакам?»‎ — спросил президент России.

Инженер ответила, что на данный момент уже работает над улучшением радиационной защиты космонавтов. Путин, в свою очередь уточнил, что полет до Марса займет около шести месяцев. Кроме того, в полете уровень радиации значительно выше, нежели на орбите Земли, отметил лидер РФ.

На этой же церемонии президент заявил, что число уезжающих за границу ученых сравнимо с числом возвращающихся. По словам президента, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Путин подчеркнул, что страна продолжит создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли максимально реализовать свой потенциал на родине, во благо России и ее граждан.

Ранее стали известны имена лауреатов премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.