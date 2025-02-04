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Названы повышающие риск развития меланомы препараты

Врач Гончакова: препараты от высокого давления повышают риск рака кожи

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Прием диуретиков, снижающих артериальное давление лекарств и некоторых противоопухолевых препаратов повышает риск развития меланомы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач высшей категории, дерматовенеролог Ирина Гончакова.

«Если человек проходит PUVA-терапию — метод лечения, при котором используют специальные фотоактивные вещества и проводят ультрафиолетовое облучение пораженного участка, то риск развития рака кожи тоже повышается. Обычно метод применяется при псориазе, витилиго и других дерматологических заболеваниях», – объяснила доктор.

По словам врача, при развитии меланомы сначала на неизмененной коже под воздействием факторов появляется зона пигментации (коричневая, черная точка), которая увеличивается в размерах в ширину или в высоту, иногда сразу в оба направления. В период своего развития зона может менять цвет или интенсивность окраски, потом может появиться изъязвление, кровоточивость и корочки.

«Субъективно часто пациенты отмечают зуд кожи в области образования. Если говорить о развитии меланомы из пигментного невуса (родинки), то процесс тот же, только протекать он будет значительно медленнее. В любом случае все эти симптомы могут указывать на развитие рака, так что если вы наблюдаете у себя что-то похожее, то лучше обратитесь к врачу», – заключила специалист.

Подробнее о причинах развития меланомы, о том, у кого может возникнуть рак кожи и как его лечат сегодня – в интервью Гончаковой «Газете.Ru».

Ранее врач рассказала, как может выглядеть меланома.

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