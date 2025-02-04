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Врач рассказала, как может выглядеть меланома

Врач Гончакова: рак кожи может выглядеть как коричневое пятно

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Существуют четыре формы меланомы, которые отличаются друг от друга внешне. Так, одна из форм может выглядеть как коричневое пятно на коже, рассказала «Газете.Ru» врач высшей категории, дерматовенеролог Ирина Гончакова.

«Первая форма — это поверхностно-распространяющаяся меланома. Она составляет около 70% случаев меланомы кожи и в целом имеет относительно благоприятный прогноз, если вовремя провести лечение. Поверхностно-распространяющаяся форма меланомы развивается на внешне неизмененной коже или на фоне пигментного невуса (родинки). Она может выглядеть как плоское пятно, может быть с бугристой поверхностью», — объяснила врач.

Вторая форма — узловая (нодулярная) меланома. Узловой вариант меланомы представлен плотным узлом с бугристой поверхностью различных размеров, поверхность ее изъязвляется, кровоточит и покрывается корками.

«Третья форма — лентиго-меланома — самая медленно развивающаяся и редкая форма опухоли. Развивается на фоне первично расположенных пигментных пятен, лентиго. Она может выглядеть как коричневое пятно с темными включениями, и только при дерматоскопическом исследовании можно заподозрить меланому», — рассказала доктор.

И последняя форма — акрально-лентигинозная меланома. Она локализуется в области кистей и стоп, в области ногтевого ложа и проксимального околоногтевого валика.

«Этот тип опухоли отличается более агрессивным характером течения, чаще и раньше метастазирует, кроме того, специфическая локализация затрудняет визуализацию опухоли, и в большинстве случаев она диагностируется уже на стадии интенсивного роста. Акрально-лентигинозная меланома может выглядеть как первая и третья формы», — резюмировала Гончакова.

Подробнее о причинах развития меланомы, о том, у кого может возникнуть рак кожи и как его лечат сегодня — в интервью Гончаковой «Газете.Ru».

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