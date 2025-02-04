К 2300 году Мировой океан может подняться на десять метров

Уровень Мирового океана к 2300 году может вырасти до десяти метров по причине динамических изменений. Об этом доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли рассказал британскому изданию The Guardian.
Издание пишет, что с 2016 по 2021 год из-за климатических перемен ледяной щит Гренландии начал трескаться быстрее, чем ожидалось. А те трещины, которые были давно, сильно увеличились.
Среди причин называют усиление таяния льда из-за более теплой погоды и ускорение движения льда в океане, как следствие повышения температуры в океане.
«Это вещи, связанные с перемещением ледника и его ускорением… динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году», — говорится в публикации.
Чадли резюмировал, что в связи с этим ученым нужно прогнозировать повышение уровня моря, чтобы адаптироваться к изменениям.
В конце 2024 года международная группа ученых из Испании, Аргентины, Индии и других стран выяснили, что морская жизнь в Мировом океане охлаждает климат планеты сильнее, чем считалось ранее.
В новой работе специалисты уточнили климатическое воздействие морской серы за счет добавления нового соединения — метанитола, которое до недавнего времени оставалось незамеченным.
Ранее ученые выяснили, что в будущем мировой океан может стать слишком кислым для поддержания жизни.