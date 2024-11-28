Ученые раскрыли секрет охлаждения Земли серой из мирового океана

Международная группа ученых из Испании, Аргентины, Индии и других стран выяснили, что морская жизнь в Мировом океане охлаждает климат планеты сильнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В новой работе специалисты уточнили климатическое воздействие морской серы за счет добавления нового соединения — метанитола, которое до недавнего времени оставалось незамеченным.

Исследователи выяснили, что микроскопический планктон вырабатывает серу в виде газа диметилсульфида. Попадая в атмосферу, это соединение окисляет и образует мелкие аэрозольные частицы.

Аэрозоли отражают часть солнечного излучения обратно в космос и, таким образом, уменьшают тепло, удерживаемое Землей. Их охлаждающий эффект усиливается, когда они участвуют в образовании облаков, с эффектом, противоположным эффекту известных согревающих парниковых газов, таких как углекислый газ или метан, но того же масштаба.

Ученые собрали все доступные данные измерений метантиола в морской воде, добавили данные, полученные в Южном океане и на побережье Средиземного моря, и статистически связали их с температурой морской воды, полученной со спутников.

Это позволило сделать вывод, что ежегодно и в среднем по миру метантиол увеличивает известные выбросы серы в морскую среду на 25%.

«Это климатический элемент с наибольшей охлаждающей способностью, но также и наименее изученный. Мы знали, что метантиол выделяется из океана, но мы не имели ни малейшего представления о том, в каком количестве и где. Мы также не знали, что он оказывает такое влияние на климат», — отметили авторы открытия.

Команда также включила морские выбросы метантиола в современную климатическую модель для оценки их влияния на радиационный баланс планеты. Она показала, что влияние гораздо более заметно в Южном полушарии, где больше океана и меньше человеческой деятельности, и, следовательно, меньше присутствия серы от сжигания ископаемого топлива.

Ранее ученые выяснили, что в будущем мировой океан может стать слишком кислым для поддержания жизни.