Мировой океан вскоре может стать слишком кислым для жизни, предупредили ученые

Ученые Потсдамского института исследований воздействий на климат (PIK) пришли к выводу, что кислотность мирового океана может стать слишком высокой для поддержания морской жизни и стабилизации климата. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно докладу научного учреждения, уровень закисления океана повышается из-за постоянно растущих выбросов углекислого газа.

Кислая вода наносит вред кораллам, моллюскам и фитопланктону, который служит пищей для множества морских видов.

По словам исследователей, это подрывает снабжение продовольствием для миллиардов людей, зависящих от морских биоресурсов.

Специалисты PIK называют уровень кислотности океана одним из девяти факторов, имеющих решающее значение для способности планеты поддерживать жизнь.

К другим параметрам относятся содержание углекислого газа в воздухе, состояние пресных вод, почв, биосферы, озонового слоя, биохимических циклов и атмосферных аэрозолей.

Ученые отметили, что наименьшие опасения сегодня вызывает озоновый слой, который постепенно восстанавливается с конца 1980-х годов.

Ранее исследователи предупредили о расширении кислотной зоны в глубинах мирового океана.