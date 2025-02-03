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Названы микробы, провоцирующие диабет при злоупотреблении газировкой

CellMet: два вида бактерий провоцируют диабет при злоупотреблении газировкой
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Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна установили, что при злоупотреблении газировкой и другими сладкими напитками в организме начинают размножаться бактерии Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae. Это приводит к дисбалансу кишечной микрофлоры и повышает риск развития диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (Cell Met).

В исследовании приняли участие 16 тысяч взрослых американцев. На первом этапе ученые собрали данные о рационе участников, уделив пристальное внимание объему потребляемого «жидкого сахара» — напитков с большим количеством углеводов в составе. Результаты показали, что около двух тысяч участников ежедневно потребляли более полулитра таких напитков.

После этого добровольцев попросили сдать анализы крови и образцы микрофлоры кишечника. Ученые обнаружили, что злоупотребление сахаросодержащими напитками приводило к снижению числа полезных бактерий и ускоренному размножению Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae. Эти изменения в микрофлоре кишечника влияли на концентрацию 56 молекул в крови. Часть выявленных трансформаций была связана с повышенным риском развития диабета.

Профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Ци Цибинь отметил, что результаты исследования могут быть полезными для разработки новых методов профилактики и лечения диабета, ориентированных на микробиом кишечника. Ученые также напомнили, что чрезмерное увлечение сладкими напитками не только влияет на метаболизм глюкозы, но и увеличивает массу тела.

Ранее ученые раскрыли тайны сексуальной жизни бактерий.

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