Ученые раскрыли тайны сексуальной жизни бактерий

Международная команда исследователей под руководством профессора Костаса Константинидиса из Технологического института Джорджии обнаружила, что бактерии сохраняют генетическое единство своих видов благодаря механизму, напоминающему «сексуальное» размножение. Эти выводы ставят под сомнение традиционные представления о том, что бактерии размножаются исключительно бесполым путем. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В рамках исследования ученые проанализировали более 100 штаммов бактерии Salinibacter ruber, собранных из солнечных солончаков Испании, и Escherichia coli, выделенных с британских животноводческих ферм.

Было обнаружено, что ключевую роль в поддержании видовой целостности играет процесс гомологичной рекомбинации — обмена генетическим материалом между бактериями, при котором новая ДНК заменяет аналогичные участки генома. Этот процесс, как выяснили исследователи, происходит равномерно по всему геному, в отличие от ограниченного обмена ДНК у животных и растений.

«Хотя это отличается от сексуального размножения у других организмов, результат в виде сохранения целостности вида оказывается схожим», — отметил Константинидис.

Ученые также установили, что бактерии одного вида чаще обмениваются ДНК друг с другом, чем с представителями других видов, что помогает формировать четкие границы между видами.

Ранее ученые нашли бактерии, попавшие в бесконечную эволюционную петлю.