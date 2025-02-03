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Россияне стали чаще продавать премиальные автомобили

«Авто.ру»: предложение премиальных автомобилей с пробегом выросло на 22%
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Skoda

Количество предложений по продаже премиальных машин с пробегом выросло за год на 22%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру».

По данным площадки, BMW, Mercedes-Benz и Audi занимают примерно 60% объявлений, еще 20% — Toyota и Lexus. Оставшуюся пятерку между собой делят Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

При этом количество предложений премиальных автомобилей с пробегом в салонах упало почти на 60%. Как отметили в компании «Рольф», лидерство сейчас сохраняет кроссовер BMW X5. На второй строчке по популярности занял внедорожник Toyota Land Cruiser.

2 февраля данные агентства «Автостат» показали, что в России в 2024 году было реализовано 156,4 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 48% больше, чем в 2023 году. Лидером по продажам стала марка Exeed.

17 января эксперты сообщили, что в России увеличились продажи немецких, японских и американских премиальных автомобилей, которые поставляют в страну по альтернативным каналам. По словам директора компании Frank Auto Ирины Франк, в России всегда был высокий спрос на подобные машины.

Ранее автоэксперт назвал слабые места корейского пикапа SsangYong Rexton Sports.

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