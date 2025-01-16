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Россиянам назвали слабые места корейского пикапа SsangYong Rexton Sports

Автоэксперт Зиновьев: почти все запчасти для SsangYong Rexton Sports – дефицит
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SsangYong

Ходовая часть пикапа SsangYong Rexton Sports оценивается как слишком жесткая для асфальта и недостаточно крепкая для бездорожья. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Полный привод — с жестко подключаемым передним мостом. Задняя подвеска — пружинная, чем объясняется низкая грузоподъемность. Рессоры предлагали как опцию, позволяют взять нагрузку до 700 кг. Таких машин мало», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, для пикапа автомобиль Rexton Sports оснащен очень хорошо. У водителей нет жалоб на коррозию и частые поломки. При этом ходовую часть оценивают как слишком жесткую для асфальта и недостаточно крепкую для бездорожья.

Эксперт уточняет, что почти все запчасти пикапа SsangYong Rexton Sports в дефиците, поэтому Сергей Зиновьев не понимает, почему автомобиль стоит дорого.

Также специалист сообщает, что покупатели могут рассчитывать только на шестиступенчатый автомат BTR M78, поскольку автомобиль с механической коробкой передач найти очень сложно.

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