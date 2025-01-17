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Стало известно, почему выросли продажи премиальных иномарок в РФ

«Известия»: санкции не повлияли на российский рынок люксовых автомобилей
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Cadillac

В России увеличились продажи немецких, японских и американских премиальных автомобилей, которые поставляют в страну по альтернативным каналам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Люди готовы покупать и покупают эти машины, невзирая на отсутствие фирменной гарантии, определенные трудности с их сервисом и обслуживанием. Более того, покупатели даже готовы мириться с «серыми» и «черными» схемами ввоза и таможенного оформления, потенциально рискуя получить от фискальных органов требования о доплате пошлины, утильсбора или других обязательных платежей», — сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам директора компании Frank Auto Ирины Франк, в России всегда был высокий спрос на премиальные машины. Людей привлекает качество, статус и технологии. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечает, что чем престижнее автомобиль, тем больше проявляется привязанность владельца к бренду.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что при покупке премиальных автомобилей уровень цены не является определяющим фактором, а по некоторым моделям просто нет альтернативы.

Ранее назвали слабые места корейского пикапа SsangYong Rexton Sports.

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