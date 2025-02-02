Названы пять наиболее популярных премиальных авто у россиян

«Автостат» назвал пять премиальных авто, которые любят в России

В России в 2024 году было реализовано 156,4 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 48% больше, чем в 2023 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидером по продажам стала марка Exeed.

«Лидерство по объемам реализации машин премиум-марок сохранил Exeed, результат которого в минувшем году составил 40,9 тыс. единиц – на 3% меньше, чем в 2023-м», — говорится в сообщении агентства.

Второе место занимает автобренд Tank (28,5 тыс. ед.), продажи которого увеличились в 2,2 раза. На третьем месте находится Lixiang (23,2 тыс. шт.), увеличивший реализацию в 4 раза. В Топ-5 вошли BMW (11,8 тыс. ед.; +29%) и Voyah (8,9 тыс. ед.; рост в 2,1 раза).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, что россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.