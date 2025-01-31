На Солнце произошла серия вспышек разной мощности

На Солнце зафиксировали серию вспышек разной мощности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«31 января в 09:10 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3976 (N11E41) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 32 минуты», прокомментировали в Институте.

Уточняется, что М — предпоследний уровень мощности вспышки, а С — средний.

Также 31 января на Солнце случилось еще шесть вспышек уровня С, уточняется, что они произошли в той же группе пятен, что и вспышки уровня М. Первую вспышку класса 4.1 зафиксировали в 00:25 мск.

До этого, 29 января зарегистрировали вспышку M1.0 в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.

24 января в ИКИ РАН сообщали, что на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. Отмечалось, что такой оттенок, вероятно, связан с нейтральным водородом. Ученые предположили, что холодный протуберанец, содержащий большое количество нейтрального водорода, был выброшен в результате мощной вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы оставалось видимым в течение трех часов, после чего рассеялось и исчезло.

Ранее ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.