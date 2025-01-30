Названа неожиданная опасность разрыва романтических отношений

Международная команда ученых выяснила, что у молодых людей, переживших жестокое обращение в детстве, разрыв романтических отношений может быть связан с уменьшением объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоциональную регуляцию. Этот эффект не наблюдался у тех, кто имел опыт детской травмы, но не переживал разрывов отношений, что указывает на усиление последствий ранних травм из-за стрессовых событий во взрослой жизни. Работа опубликована в журнале European Journal of Neuroscience (EJN).

Жестокое обращение в детстве повышает риск развития психических расстройств, таких как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. Ранее ученые уже обнаружили связь между детской травмой и уменьшением гиппокампа, но этот эффект был непостоянным, особенно у молодых людей. Оказалось, что сокращение объема гиппокампа редко наблюдается в детском и подростковом возрасте, но становится выраженным позже, что предполагает влияние дополнительных факторов, таких как стресс во взрослой жизни.

В новом исследовании приняли участие 196 молодых взрослых в возрасте около 24 лет. Участники прошли опрос на предмет детских травм (эмоциональное, физическое, сексуальное насилие), а также сообщили о своем опыте разрывов романтических отношений. Затем их мозг сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии, чтобы измерить объем гиппокампа. Ученые учитывали возраст, пол и общий размер мозга испытуемых.

Результаты показали, что детская травма сама по себе не приводила к уменьшению объема гиппокампа у молодых людей. Однако у тех, кто пережил и детскую травму, и разрыв отношений, гиппокамп был меньше в обоих полушариях мозга. При этом чем тяжелее была детская травма, тем сильнее уменьшался гиппокамп у переживших разрыв. Более выраженный эффект наблюдался в левом гиппокампе и если детская травма была связана с эмоциональным насилием.

Люди, находившиеся в стабильных романтических отношениях, имели более слабую связь между детскими травмами, разрывами и объемом гиппокампа, что может говорить о защитной роли отношений.

Полученные данные подтверждают, что детская травма делает человека более чувствительным к стрессу, увеличивая риск развития психических расстройств. При этом стабильные отношения могут частично компенсировать негативные последствия. Однако исследование было основано на самоотчетах, что может повлиять на точность данных. Кроме того, пока исследований недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о причинно-следственной связи.

В дальнейшем исследователи планируют провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как стрессовые события в течение жизни влияют на мозг и какие факторы могут защитить людей с детскими травмами от негативных последствий.

Ранее стало известно, какой пол сильнее страдает при крахе отношений.