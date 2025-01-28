Стало известно, какой пол сильнее страдает при крахе отношений

Международная группа ученых из Германии, Нидерландов и США опровергла стереотипы о роли романтических отношений в жизни мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины сильнее зависят от эмоциональной поддержки своих партнеров и хуже переносят разрыв. Исследование опубликовано в научном журнале Behavioral & Brain Sciences (BBS).

Команда проанализировала актуальные данные психологии, социологии и эволюционной биологии. Результаты показали, что мужчины чаще полагаются на своих партнеров как на основной источник близости и заботы. При этом женщины склонны развивать широкие сети эмоциональной поддержки среди друзей и семьи.

Согласно ключевым выводам, мужчины больше стремятся к отношениям, чаще ищут партнеров, быстрее влюбляются и идеализируют романтические связи.

Романтические отношения снижают у мужчин уровень стресса, депрессии и риска болезней, в то время как одинокие мужчины чаще страдают от проблем со здоровьем.

Кроме того, мужчины реже инициируют разрывы. Около 70% разводов инициируются женщинами, так как мужчины больше боятся потерять эмоциональную поддержку.

Мужчины тяжелее переживают разрывы. После расставания они чаще испытывают одиночество, депрессию и даже имеют повышенный риск смертности.

Авторы связывают эти тенденции с гендерными нормами, которые ограничивают эмоциональную открытость мужчин вне романтических отношений. С раннего возраста мужчин учат быть независимыми и сдержанными, что затрудняет формирование глубоких связей с друзьями и семьей.

Ранее стало известно, в каком возрасте большинство мужчин теряют эмоциональную поддержку друзей и близких.