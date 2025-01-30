Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС

NASA: два американских астронавта проведут больше шести часов в открытом космосе

30 января американские астронавты совершат выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В открытый космос в 08:00 по Восточному времени США (в 16:00 мск) выйдут начальник экспедиции Сунита Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор.

Астронавты будут работать за пределами МКС в течение шести с половиной часов. Они демонтируют узел радиоантенны и проведут поиск микробов на корпусе станции.

29 января владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции».

11 января сообщалось, что российский корабль скорректировал высоту орбиты МКС.

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.