Российский корабль скорректировал высоту орбиты МКС

Российский корабль «Прогресс МС-28» поднял среднюю высоту орбиты Международной космической станции на 3,2 км. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Двигатели корабля для корректировки орбиты включали в 20:45 по московскому времени. Маневр провели для формирования баллистических условий перед посадкой пилотируемого корабля «Союз МС-27» и выведением на орбиту и стыковкой с МКС корабля «Союз МС-27».

После корректировки расстояние от поверхности Земли до МКС составило 416,71 км. За все время полета МКС выполнено 372 коррекции ее орбиты, добавили в «Роскосмосе».

11 января начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос») Максим Харламов сообщил, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на МКС продлены до 2026 года.

22 ноября 2024 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция началась как проект России и США, и ее судьба должна решаться совместно. По его словам, в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане.

Ранее глава NASA назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным».