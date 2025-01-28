Космическая группировка РФ к 2030 году должна составить 650 аппаратов

Борисов: группировка РФ в космосе будет насчитывать 650 спутников к 2030 году

Орбитальная группировка России к 2030 году должна составить около 650 государственных спутников. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передаетТАСС.

«В этом году стартует амбициозный национальный проект, задача которого состоит в том, чтобы укрепить наши позиции в космосе и помочь нашей отрасли стать драйвером в обеспечении технологического суверенитета», — сказал он.

Борисов также рассказал, что испытания многоразовой первой ступени ракеты «Амур-СПГ» пройдут в 2025-2028 годах. Глава госкорпорации уточнил, что разработку комплекса планируется завершить к 2030 году.

11 января сообщалось, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлены до 2026 года.

В апреле прошлого года сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», которую разрабатывает «Роскосмос».

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.