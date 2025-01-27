Гинцбург анонсировал старт применения вакцины от рака

Разработанную в России онковакцину планируется начать применять уже в сентябре. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — сказал ученый.

Гинцбург добавил, что вакцину могут вводить людям не только с первичной меланомой, но и пациентам, которые уже прошли определенные стадии лечения.

В конце декабря прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России примут участие 50 онкобольных. Первая стадия программы продлится до конца 2025 года. За участниками испытаний будет постоянно наблюдать медицинский персонал.

Ранее россиянам рассказали о действии российской вакцины от рака.