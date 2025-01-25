Крупнейший айсберг в мире растаял за год почти на 10%

РИА: самый крупный в мире айсберг А23а потерял примерно 9% площади за год

Айсберг А23а за 2024 год потерял примерно 9% площади из-за таяния. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.

A23a — крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Его площадь, по некоторым данным, составляет 4170 км, что в три раза превышает площадь Нью-Йорка.

В данный момент он продолжает свой дрейф примерно в 300 км от острова Южная Георгия, отметила специалист.

«Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади», — сказала Солощук, отметив, что А23а является достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой.

Она добавила, что за прошлый год айсберг преодолел путь длиной примерно в 1400 км.

На этой неделе таблоид Daily Mail писал, что остров Южная Георгия, находящийся в южной части Атлантического океана, оказался под угрозой столкновения с A23a.

Ранее сообщалось, что айсберг размером со Швейцарию может отколоться от Антарктиды.