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Четверть миллиарда детей перестали ходить в школы из-за погодных бедствий, заявили в ООН

ЮНИСЕФ: 242 млн детей в мире лишились доступа к образованию из-за климата
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Shutterstock

В 2024 году около 242 млн детей в 85 странах мира потеряли возможность учиться в школах из-за экстремальных погодных условий. Об этом говорится в новом отчете на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно докладу, наибольшее воздействие на среднее образование оказали периоды сильной жары. Дети более уязвимы к высоким температурам из-за менее эффективной терморегуляции по сравнению со взрослыми.

«Дети не могут сосредоточиться в классах, где нет возможности укрыться от изнуряющей жары, и они не могут добраться до школы, если дорога затоплена или школы смыты», — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По имеющимся данным, в течение года из-за климатических потрясений были приостановлены занятия в образовательных учреждениях от детских садов до старших классов. Также были перенесены каникулы, отсрочены открытия школ, а некоторые места учебы оказались повреждены или разрушены.

Южная Азия оказалась регионом, наиболее пострадавшим от перерывов в занятиях в школах, связанных с климатом. Там погодные бедствия затронули 128 млн школьников. В Индии этот показатель достиг 54 млн, в Бангладеш — 35 млн детей.

В ближайшие годы эти цифры, вероятно, возрастут, поскольку температура продолжает расти, а половина детей в мире — около миллиарда — проживает в странах с высоким риском климатических и экологических потрясений, подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Ранее в ООН подсчитали, что почти полмиллиарда детей во всем мире ежегодно страдают от сильной жары.

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