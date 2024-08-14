Почти полмиллиарда детей в мире ежегодно страдают от экстремальной жары, заявили в ООН

Около полумиллиарда детей ежегодно сталкиваются с вдвое большим количеством дней экстремальной жары, чем их бабушки и дедушки. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном на сайте организации.

Согласно новым данным, около 466 млн (почти каждый пятый ребенок в мире) несовершеннолетних живут в районах, где периоды высоких температур стали как минимум вдвое дольше по сравнению с 60 годами ранее.

В ЮНИСЕФ отметили, что жара угрожает не только детскому здоровью, но и мешает образованию. Только в 2024 году не менее 80 млн детей были вынуждены пропускать уроки из-за закрытия школ в периоды тепловых волн.

Сильнее всего от жары страдают юные жители Западной и Центральной Африки — 123 млн детей в этих районах треть каждого года сталкиваются с температурами выше 35°C.

В ЮНИСЕФ предупредили, что высокие температуры могут способствовать недоеданию у детей и сделать их более уязвимыми к болезням, особенно к малярии и лихорадке денге, которые распространяются в теплом климате.

Экстремальная жара также может негативно влиять на развитие нервной системы и психическое здоровье.

Ранее ученые подсчитали количество жертв сильной жары в странах Европы летом 2023 года.