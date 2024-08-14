Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти полмиллиарда детей в мире ежегодно страдают от экстремальной жары, заявили в ООН

ЮНИСЕФ: каждый пятый ребенок в мире живет в районах с растущим числом жарких дней

close
100%
Shutterstock

Около полумиллиарда детей ежегодно сталкиваются с вдвое большим количеством дней экстремальной жары, чем их бабушки и дедушки. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном на сайте организации.

Согласно новым данным, около 466 млн (почти каждый пятый ребенок в мире) несовершеннолетних живут в районах, где периоды высоких температур стали как минимум вдвое дольше по сравнению с 60 годами ранее.

В ЮНИСЕФ отметили, что жара угрожает не только детскому здоровью, но и мешает образованию. Только в 2024 году не менее 80 млн детей были вынуждены пропускать уроки из-за закрытия школ в периоды тепловых волн.

Сильнее всего от жары страдают юные жители Западной и Центральной Африки — 123 млн детей в этих районах треть каждого года сталкиваются с температурами выше 35°C.

В ЮНИСЕФ предупредили, что высокие температуры могут способствовать недоеданию у детей и сделать их более уязвимыми к болезням, особенно к малярии и лихорадке денге, которые распространяются в теплом климате.

Экстремальная жара также может негативно влиять на развитие нервной системы и психическое здоровье.

Ранее ученые подсчитали количество жертв сильной жары в странах Европы летом 2023 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами