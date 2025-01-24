Во Владивостоке заметили прилив «цвета Фанты»

Морская вода в прибрежных бухтах Владивостока окрасилась в бурый цвет из-за «красного прилива». Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

«На акватории Амурского залива наблюдается масштабное цветение планктонных микроскопических водорослей, явление известно как «красный прилив», подобное тому, который мы наблюдали в июле прошлого года (цветение «капучино») или же цветение ночесветки (вода цвета «Фанты»)», — говорится в сообщении.

Эксперты объяснили, что это явление не вызывает опасности, оно вызвано массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira, которые содержат пигменты, окрашивающие их тельца в буро-коричневый цвет. Благодаря этому вода и нижняя часть льда окрашены в бурый цвет, указали ученые ДВО РАН.

В пресс-службе научного центра подчеркнули, что это явление не вызывает опасности, поскольку микроводоросли не ядовитые. Подледное цветение микроводорослей необходимо для поддержания жизни в водах залива.

Как отметили специалисты, явление происходит ежегодно, в нынешнем году отмечается более высокая численность Thalassiosira и продолжительность их цветения, которая может быть связана с теплой, бесснежной зимой и относительно тонким льдом.

До этого случай с изменением цвета воды произошел в Кемеровской области. На Крещение Господне в городе Гурьевске вода в источнике святой Матроны потемнела и приобрела черный цвет. Местные жители встревожились и стали связывать это с мистическими причинами, однако их быстро успокоили — в источник попали грунтовые воды, которые вскоре были вымыты потоком.

Ранее жителей Башкирии напугали ручьи красного цвета на улицах города.