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В Кузбассе на Крещение почернела вода в святом источнике

В Кемеровской области на Крещение почернела вода в источнике святой Матроны

На Крещение в городе Гурьевске Кемеровской области вода в источнике святой Матроны потемнела и приобрела черный цвет. Местные жители встревожились и стали связывать это с мистическими причинами, пишет Telegram-канал «Подъем».

Однако настоятель Свято-Троицкого храма отец Александр опроверг наличие какой-либо мистики. Он объяснил, что в источник попали грунтовые воды, которые вскоре были вымыты потоком.

«У нас, когда весна, источник такую особенность имеет, что немножко грунтовые воды попадают. Поэтому ничего страшного, такая небольшая техническая проблема», — сказал священник изданию «Подъем».

По словам отца Александра, вода в источнике снова стала чистой уже через час. Он подчеркнул, что это обычное природное явление, связанное с близостью болот.

Священник отметил, что источник открыт для посещения и вода в нем сейчас чистая.

«Никаких мистических знаков тут нет», — подчеркнул отец Александр.

До этого в МВД сообщили, что во время богослужений и купаний на Крещение Господне не было допущено нарушений общественного порядка.

Ранее были названы главные угрозы источникам питьевой воды во всем мире.

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