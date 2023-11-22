Жителей Башкирии напугали ручьи красного цвета на улицах города

Жители Уфы в соцсетях начали делиться информацией о том, что после дождя воды ручьев на улице Дмитрия Донского окрасились в красный цвет. Информацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по Башкортостану.

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, причиной появления красных ручьев стал краситель Родамин C, который применяется как добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики и тканей, распыление которого, вероятно, произошло во время разгрузки.

В МЧС уточнили, что вещество не имеет запаха и не представляет опасности.

Ранее в Португалии из-за лопнувших резервуаров с вином начался потоп.